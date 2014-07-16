欧洲汇市：英镑兑美元小跌，英国薪资数据疲弱令对今年升息的预期蒙尘

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路透伦敦7月16日 - 英镑兑美元周三下滑，因在上日公布英国6月通胀跳升后，今日出炉的英国薪资数据疲弱，未能进一步证明物价面临的需求带动的压力在不断增加，令对英国将在今年升息的预期蒙尘。

总体而言，英镑交投在狭窄区间内，跟随美元普涨的走势。美元普涨打压欧元挫跌至一个月最低。欧元兑英镑下滑至0.79英镑以下，为近两年来最低。

对英国经济复苏力道和英国央行将在今年底前升息的争论焦点从就业转到通胀和薪资增长。

周三数据显示，英国截至5月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增长0.3%(预估为增长0.5%)，为2009年3-5月以来最慢。

数据公布后，英镑兑美元跌至1.7113美元的日内低位，最新报1.7130美元，下滑0.1%。英镑兑欧元 小升，报0.7898英镑。

法国巴黎银行汇市策略师Kiran Kowshik说，尽管数据疲弱，但英国央行仍可能升息。

“英镑对数据的即时反应是下跌，”他说。

“但我认为这不是主要的信息。就业市场持续收紧，且昨日通胀数据告诉我们，英国是少数几个通胀上升的国家之一，央行将可能升息。”

周二数据显示英国6月通胀年率为1.9%，伸手可及英国央行2%的目标，带动英镑触及约六年高位1.7192美元。

“在过去几个月，英镑是受到机构投资者青睐的少数货币之一，”伦敦New Edge的EMEA外汇部主管Benjamin Feue说。

“伦敦一些人士认为英镑估值过高，但我认为，从全球的角度来看，英镑估值在合理水平。实事求是地讲，英镑将不会升穿1.75美元，但也不会看到英镑走弱。”

鉴于英镑已消化了许多好消息，英镑面临的重大问题可能是未来几个月美国政策前景的改变。(完)

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