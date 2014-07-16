加拿大经济：央行总裁波洛兹称通胀下档风险已明显减弱

路透多伦多7月16日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二在记者会上表示，与起点低于目标相关的通胀下档风险已明显减弱。

以下是他的讲话摘要：

* 波洛兹：通胀前景的下行和上行风险基本平衡；

* 波洛兹：不认为是信贷成本抑制了企业投资；

* 波洛兹：经济还没有实现自然成长；

* 波洛兹：我们目前持中性立场，因通胀基本达到目标；

* 波洛兹：无论处在何种水平，加元汇率总是在波动，看似从未保持在某个水平很长时间；