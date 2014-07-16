加拿大经济：央行总裁波洛兹称通胀下档风险已明显减弱

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透多伦多7月16日 - 加拿大央行总裁波洛兹周二在记者会上表示，与起点低于目标相关的通胀下档风险已明显减弱。
以下是他的讲话摘要：
* 波洛兹：通胀前景的下行和上行风险基本平衡；
* 波洛兹：不认为是信贷成本抑制了企业投资；
* 波洛兹：经济还没有实现自然成长；
* 波洛兹：我们目前持中性立场，因通胀基本达到目标；
* 波洛兹：无论处在何种水平，加元汇率总是在波动，看似从未保持在某个水平很长时间；
* 波洛兹：加元汇率对出口需求增长至关重要。(完)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。