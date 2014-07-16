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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 01:12 BJT

金属期市：期铝触及16个月高位，因中国数据提振前景

* 中国第二季GDP增长7.5%，略高于预期

* 力拓上调铜产量预估

* LME铝库存继续下降

路透伦敦7月16日 - 期铝周三触及16个月来最高，因数据显示中国经济成长增强，且铝商减产和铝库存下降。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝 盘中升至2013年3月13日来最高的1,993美元，收报每吨1,972美元，上涨0.6%。

多名分析师预期今年铝供不应求，因为铝商减产和需求强劲。

俄罗斯能源部长周二表示，俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 在西伯利亚的Boguchansk铝项目不太可能在今年展开。

LME铝库存MALSTX-TOTAL下降，也令期铝价格从5月底来上升13%。铝库存在本周下降至500万吨以下，为2012年9月来首次，周三库存再减少9,975吨。

现货铝较三个月期铝贴水CMAL0-3收窄至19.50美元，为2012年底来最小，反应市场趋紧。

期铝和其他金属受到中国数据提振。中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速回升，略胜市场预期，4月以来的一系列稳增长政策效果显现，经济企稳态势得以验证。 分析师表示，中国经济可能需要进一步支撑，以实现2014年中国增长目标。

其他金属方面，指标期铜 收报每吨7,078美元，下跌0.7%。期锌收 升0.2%，报每吨2,303美元，周一曾触及2,325.50美元的约三年高位。

全球第二大铁矿石厂商力 表示，将公司的铜产量预估上调1.5万吨，至58.5万吨。

锌方面，投资者预期锌价可能进一步上涨，因将有矿山关闭，预料将导致供应短缺。

国际铅锌研究小组(ILZSG)月报称，在1-5月，全球锌市供应缺口为19.4万吨。

期镍 收报19,300美元，下跌0.1%。期铅 基本收平在每吨2,204.4美元。

国际铅锌研究小组(ILZSG)数据显示，在1-5月，全球铅市供应不足，供应缺口为2万吨。

期锡 收盘时没有成交，最后买盘报22,075美元，下跌0.5%。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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