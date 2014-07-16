英国债市：几无变动，连续第二日落后于德债

路透伦敦7月16日 - 英国公债周三几无变动，连续第二日表现不及德债。

10年期英债较可比德债 收益率差走宽约2个基点，至146.2个基点，为八日来最高。在1410 GMT，10年期英债收益率基本持平在2.65%。