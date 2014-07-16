英国债市：几无变动，连续第二日落后于德债

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透伦敦7月16日 - 英国公债周三几无变动，连续第二日表现不及德债。
10年期英债较可比德债 收益率差走宽约2个基点，至146.2个基点，为八日来最高。在1410 GMT，10年期英债收益率基本持平在2.65%。
ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald表示，尽管英国薪资增长疲弱，但就业数据的其他内容令英国央行提早升息的机率上升。
“数据暗示了英国央行将提早而不是推迟升息，”Ostwald说。
周四英国没有经济数据公布，英国债务管理局(DMO)将按计划发行32.5亿英镑10年期通膨保值公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0