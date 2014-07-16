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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 01:14 BJT

英国债市：几无变动，连续第二日落后于德债

路透伦敦7月16日 - 英国公债周三几无变动，连续第二日表现不及德债。

10年期英债较可比德债 收益率差走宽约2个基点，至146.2个基点，为八日来最高。在1410 GMT，10年期英债收益率基本持平在2.65%。

ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald表示，尽管英国薪资增长疲弱，但就业数据的其他内容令英国央行提早升息的机率上升。

“数据暗示了英国央行将提早而不是推迟升息，”Ostwald说。

周四英国没有经济数据公布，英国债务管理局(DMO)将按计划发行32.5亿英镑10年期通膨保值公债。(完)

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