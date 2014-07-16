美国经济：12个联储地区的经济活动近几周继续扩张-褐皮书

中国保险：构建“一带一路”建设保险支持体系，加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透华盛顿7月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国经济在最近几周继续扩张，制造业活动扩张的范围扩大，全国多个地区的雇主报告很难招到技术工人。
美联储在褐皮书中指出，12个联储地区中，有五个称经济“适度”成长，其余的地区认为经济“温和”扩张。
联储表示，“多数地区对成长前景持乐观看法。”
褐皮书由堪萨斯城联储根据7月7日前收集的数据编写而成，内容与就业、制造业和其他数据反应出的经济在第二季强劲增长的情况一致，提振今年剩余时间的经济前景。
美国经济首季大幅萎缩，受累于天气状况恶劣、库存增加缓慢，以及长期失业救济结束。
褐皮书称，多数地区的消费者支出近几周增加，汽车主导的销售增长。各地区的制造业继续改善，多个子行业均出现增长。
褐皮书指出，不但各地区的就业市场状况改善，多个地区的雇主还发现，很难招到技术工人。尽管这导致部分地区的薪资增长，但总体薪资压力仍然不大。
美联储还表示，住宅地产市场表现不一，低库存是一个限制因素。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
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