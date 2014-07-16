纽约期市：好时巧克力提价令可可期货下跌，阿拉比卡咖啡期货上涨

台湾个股：国泰金拟提股东会授权董事会筹措长期资金总额不超过500亿台币
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透纽约/伦敦7月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三录得逾两个月来最大单日跌幅，因技术卖盘，以及预期好时(Hershey)巧克力提价可能导致需求减少。
ICE阿拉比卡咖啡期货在上日跌至五个月低位后盘整上行。多数期糖合约下跌，交易员预期，到期的英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖合约交割量不大。
ICE可可放量下跌，之前9月可可合约跌穿切入位在3,087美元的趋势线。
一美国交易员说，“好时巧克力提价可能是负面因素，因为加价将降低需求。”
在周二收市后，好时称将巧克力提价约8%，为该公司三年来首次提价，且显示可可价格在过去一年急升蚕食巧克力公司盈利。
指标ICE次月可可期货 收跌44美元，或1.4%，报每吨3,062美元，为5月1日来最大单日跌幅。LIFFE-9月可可期货 收跌18英镑，或0.9%，报每吨1,912英镑。7月合约 在周三到期，预期将有少量合约交割。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 涨0.55美分，或0.3%，收报每磅1.6250美元。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.6%，收报每吨2,009美元。
ICE-10月原糖期货 跌0.14美分，或0.8%，收报每磅17.07美分。LIFFE-8月白糖合约 收高0.50美元，或0.1%，收报每吨450.20美元，该合约到期，其他的白糖合约收跌。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升