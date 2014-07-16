版本:
中国
市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 02:21 BJT

纽约期市：好时巧克力提价令可可期货下跌，阿拉比卡咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦7月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三录得逾两个月来最大单日跌幅，因技术卖盘，以及预期好时(Hershey)巧克力提价可能导致需求减少。

ICE阿拉比卡咖啡期货在上日跌至五个月低位后盘整上行。多数期糖合约下跌，交易员预期，到期的英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)白糖合约交割量不大。

ICE可可放量下跌，之前9月可可合约跌穿切入位在3,087美元的趋势线。

一美国交易员说，“好时巧克力提价可能是负面因素，因为加价将降低需求。”

在周二收市后，好时称将巧克力提价约8%，为该公司三年来首次提价，且显示可可价格在过去一年急升蚕食巧克力公司盈利。

指标ICE次月可可期货 收跌44美元，或1.4%，报每吨3,062美元，为5月1日来最大单日跌幅。LIFFE-9月可可期货 收跌18英镑，或0.9%，报每吨1,912英镑。7月合约 在周三到期，预期将有少量合约交割。

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 涨0.55美分，或0.3%，收报每磅1.6250美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低13美元，或0.6%，收报每吨2,009美元。

ICE-10月原糖期货 跌0.14美分，或0.8%，收报每磅17.07美分。LIFFE-8月白糖合约 收高0.50美元，或0.1%，收报每吨450.20美元，该合约到期，其他的白糖合约收跌。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐