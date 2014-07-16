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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 04:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因迹象显示出口增加

路透芝加哥7月16日 - 美国大豆期货周三录得三周来最大单日升幅，交易商说，因迹象显示价格跌至两年半低位后出口需求上升。

一些低吸买盘也支撑市场，交易商指市场处于技术性超卖区域。

豆粕也上升，从近期跌势中反弹，受助于技术性买盘。

豆油期货下跌，在连升两日后遇到技术阻力。

新作大豆 上涨1.5%，一度升穿10日移动均线，但未能留守在这一关键技术水平以上。

美国农业部表示，最新一周出口销售12万吨2013/14作物年度美国大豆到中国，和出售24万吨2014/15作物年度大豆至未知目的地。

分析师预期，农业部周四早上公布的报告将显示，出口销售旧作大豆-50,000至75,000吨，新作大豆500,000-700,000吨。

8月大豆期货合约 上涨6-3/4美分，报每蒲式耳11.87-1/4美元。

8月豆粕合约 收涨4.6美元，报每短吨383.7美元。

8月豆油合约 收跌0.07美分，报36.83美分。

今日CBOT大豆预估成交量为165,760口，豆粕为75,577口，豆油为82,564口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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