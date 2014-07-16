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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 04:46 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货收涨，因上日跌至四年低位后有低吸买盘

路透7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高，交易商说，在上日跌至四年低位后有低吸买盘。

美国农业部称，民间出口商说销售210,448吨2014/2015年美国玉米到未知目的地。

CBOT-9月合约 相对强弱指标周二下降至15，陷入代表超卖的0至30区间内。

欧盟将在周三起向进口的玉米、高粱和黑麦实施关税，为每吨5.32欧元(7.2美元)，因国际市场下跌令价格跌穿欧盟设定的底价。

分析师预期美国农业部周四公布的报告将显示，最新一周出口销售250,000至350,000吨旧作玉米，350,000至450,000吨新作玉米。

　　9月玉米合约 升4-1/4美分，收报3.78-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为252,269口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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