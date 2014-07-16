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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 04:47 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受少量逢低承接扶助

路透7月16日 - 美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，因在上周市场跌至四年低位后，出现少量逢低承接。

小麦升幅受限，因全球小麦供应不断增加和北半球冬麦收割加速。

俄罗斯农业顾问公司IKAR将该国2014年谷物产量预估上调200万吨，至9,800万吨，另一家顾问公司SovEcon则将其预估上调至介于9,200-9,300万吨，之前预估为约8,900万吨。

CBOT-9月小麦期货 涨1/4美分，收报5.38美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为53,062口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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