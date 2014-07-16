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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 04:09 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.45%，Nasdaq指数收升0.22%

路透纽约7月16日 - 美国股市周三上涨，道指创下纪录最高收位，受最新的企业并购消息和一些企业季报强劲提振。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高77.52点，或0.45%，至17,138.20点。标准普尔500指数 上涨8.29点，或0.42%，至1,981.57点；Nasdaq指数 收升9.581点，或0.22%，至4,425.968点。(完)
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