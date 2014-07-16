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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 04:13 BJT

美股盘后：百胜集团公布业绩后股价上扬1%

路透纽约7月16日 - 百胜集团 周三在美股盘后交易中上扬1%，此前该公司公布了季度业绩。(完)
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