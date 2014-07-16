美股盘后：eBay公布业绩后股价转跌为升，上扬0.9%

路透纽约7月16日 - eBay Inc 在周三盘后交易中转跌为升，上扬0.9%，之前该公司发布业绩。

eBay称，第二季GAAP每股收益为0.53美元，非GAAP每股收益为0.69美元。第二季营收为44亿美元。

根据汤森路透 I/B/E/S，分析师预计eBay第二季每股盈利为0.68美元，营收为43.8亿美元。

eBay预计，第三季GAAP每股收益为0.51美元，非GAAP每股收益0.65-0.67美元。2014会计年度GAAP每股收益为0.04-0.09美元，非GAAP每股收益2.95-3.00美元。2014会计年度营收为180-183亿美元。