韩国数据：6月PPI较上年同期升0.1%，之前20个月都未见上升

台湾个股：国泰金拟提股东会授权董事会筹措长期资金总额不超过500亿台币
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透首尔7月17日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国6月生产者物价指数(PPI)按年小升，之前20个月都未出现上升，巩固了今年下半年物价压力将开始增加的预期。
央行数据显示，6月生产者物价指数(PPI)按年升0.1%，5月为持平。5月前，PPI同比连跌19个月。
韩国央行总裁李柱烈昨日表示，今年10-12月期间韩国通胀年率将加速至2%区间。
6月通胀在1.7%，远低于央行2.5-3.5%的目标区间。
6月PPI按月持平。
下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):
6月 5月 6月 5月
(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.0 0.0 0.1 0.0 主要类别
农渔林产品 0.9 -3.6 2.9 0.8
工业产品 0.0 0.1 -1.4 -1.3
电力,自来水,燃气 0.1 0.0 5.8 5.7
服务业 0.0 0.1 1.7 1.6
注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升