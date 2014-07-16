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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 05:14 BJT

韩国数据：6月PPI较上年同期升0.1%，之前20个月都未见上升

路透首尔7月17日 - 韩国央行周四公布的数据显示，韩国6月生产者物价指数(PPI)按年小升，之前20个月都未出现上升，巩固了今年下半年物价压力将开始增加的预期。

　　央行数据显示，6月生产者物价指数(PPI)按年升0.1%，5月为持平。5月前，PPI同比连跌19个月。

韩国央行总裁李柱烈昨日表示，今年10-12月期间韩国通胀年率将加速至2%区间。

6月通胀在1.7%，远低于央行2.5-3.5%的目标区间。

6月PPI按月持平。

下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整):

6月 5月 6月 5月

(较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI 0.0 0.0 0.1 0.0 主要类别

农渔林产品 0.9 -3.6 2.9 0.8

工业产品 0.0 0.1 -1.4 -1.3

电力,自来水,燃气 0.1 0.0 5.8 5.7

服务业 0.0 0.1 1.7 1.6

注:包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占 61.54%，服务业占29.15%，农渔产品则占3.15%，水、电和气油占5.92%。(完) (编译 李军；审校 利棣儿)
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