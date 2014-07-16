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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 05:20 BJT

加拿大股市：创下纪录最高收位，受中国数据提振

路透多伦多7月16日 - 加拿大主要股指周三创下纪录最高收位，因中国经济数据强劲，扶助推高商品价格和天然资源类股。

美国劳工部表示，6月生产者物价指数(PPI)升幅多于预估，多数分项指数普遍上升，这为加拿大主要股指提供进一步支撑。

受工业和投资增速回升带动，中国二季度经济增速小幅反弹并站上7.5%。稳增长政策将持续发挥效力，随着出口好转和内需趋稳，下半年经济料将“平着走”，实现全年7.5%左右的增长目标可能性偏大。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨145.02点，或0.96%，报15,226.34点。

10大类股中有九类收涨，金融股上扬0.7%，能源股上涨，反映油价攀升。金矿股和金价一起上涨。(完)
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