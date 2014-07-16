《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月16日

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.77 -0.02 -0.04 1364939
搜狐 56.01 +0.05 +0.09 325914
网易 81.68 +3.27 +4.17 882680
百度 189.42 -0.45 -0.24 2048460
台湾
台湾积体电路 20.93 -1.54 -6.85 7297527
联电 2.46 -0.10 -3.91 156459
日月光 6.56 -0.08 -1.20 100001
硅品精密 7.78 -0.19 -2.37 927471
和信超媒体 1.04 +0.00 +0.00 42562
友达 4.47 -0.05 -1.11 58203
中华电信 30.74 -0.15 -0.49 62460
台湾国际航电 56.69 -0.72 -1.25 1599584
香港
中国移动 52.98 +0.49 +0.93 203758
中国联通 16.65 -0.02 -0.12 61120
中国电信 53.40 +0.23 +0.43 8826
中芯国际 4.80 -0.07 -1.44 13971
电讯盈科 6.17 +0.03 +0.49 206
(完)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。