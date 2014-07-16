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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.77 -0.02 -0.04 1364939

搜狐 56.01 +0.05 +0.09 325914

网易 81.68 +3.27 +4.17 882680

百度 189.42 -0.45 -0.24 2048460

台湾

台湾积体电路 20.93 -1.54 -6.85 7297527

联电 2.46 -0.10 -3.91 156459

日月光 6.56 -0.08 -1.20 100001

硅品精密 7.78 -0.19 -2.37 927471

和信超媒体 1.04 +0.00 +0.00 42562

友达 4.47 -0.05 -1.11 58203

中华电信 30.74 -0.15 -0.49 62460

台湾国际航电 56.69 -0.72 -1.25 1599584

香港

中国移动 52.98 +0.49 +0.93 203758

中国联通 16.65 -0.02 -0.12 61120

中国电信 53.40 +0.23 +0.43 8826

中芯国际 4.80 -0.07 -1.44 13971

电讯盈科 6.17 +0.03 +0.49 206

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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