版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 06:26 BJT

《日本重要政经日程》--7月17日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月16日(三)

2330 - 公布7月路透短观调查日本制造业景气判断指数

2350 - 公布一周资本流动数据

7月17日(四)

0000 - 日产汽车 执行长戈恩在日本外国特派员协会发表谈话

0120 - 标售三个月期贴现国库券

0500 - 日本石油连盟会长木村康召开月度记者会

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 龚芳; 审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐