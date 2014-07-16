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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--7月17日-7月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段     预估值      前值 

    7月14日当周
    
    7月16日(三)
    2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数             7月         --        正19
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      前周         --   卖超2,871
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超3,309  
        
    7月17日(四)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月18日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月21日当周
    
    7月21日(一)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月22日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    7月23日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第二季初值        --       +0.9%
                              (较上年同期)                          --       +3.9%
    2350 日本出口(较上年同期)                         6月           --       -2.7%
             进口(较上年同期)                                       --       -3.6%
             贸易收支(亿日圆)                                       --   逆差9,090
    
    7月24日(四)
    2100 韩国消费者信心指数                           7月           --         107
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  6月           --       +3.4%
             全国整体CPI                                            --       +3.7%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              7月           --       +2.8%
             东京地区整体CPI                                        --       +3.0%
    (完)
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