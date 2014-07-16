更新版 1-美国利率：美联储“可能”在明年初升息-达拉斯FED总裁费希尔

美联储已经计划10月停止购债举措，但表示预计届时距离加息还有”相当长一段时间“，以避免已然非常缓慢的经济复苏停止。

多位美联储官员都希望把债券到期后获得的资金再投资，直至开始加息或之后，藉此维系美联储4.3万亿美元的资产负债表。

费希尔表示，他个人认为市场会对美联储的信号做出“温和的”调整，若不然，美联储可以调整立场。

“我们必须小心谨慎，不让市场欺凌美联储，”他说。

自2008年12月以来，美联储一直维持利率在近零水准，并购买数万亿美元债券来推低长期借贷成本，并提振经济。长期以来费希尔一直反对购债，但今年开始与美联储大多支持购债举措的同僚立场一致，因为他们逐步缩减购债规模。

但费希尔称，考虑到美联储比许多人认为的更接近目标，“有观点认为，如果经济表现好于我们原先的预期，或者超过充分就业的程度，我们总是可以收紧政策，这种想法是危险的。”