更新版 1-美国利率：美联储“可能”在明年初升息-达拉斯FED总裁费希尔

韩股业绩：大宇造船逾四年来首次季度获利，因交付高利润船舶及削减成本
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
美联储已经计划10月停止购债举措，但表示预计届时距离加息还有”相当长一段时间“，以避免已然非常缓慢的经济复苏停止。
多位美联储官员都希望把债券到期后获得的资金再投资，直至开始加息或之后，藉此维系美联储4.3万亿美元的资产负债表。
费希尔表示，他个人认为市场会对美联储的信号做出“温和的”调整，若不然，美联储可以调整立场。
“我们必须小心谨慎，不让市场欺凌美联储，”他说。
自2008年12月以来，美联储一直维持利率在近零水准，并购买数万亿美元债券来推低长期借贷成本，并提振经济。长期以来费希尔一直反对购债，但今年开始与美联储大多支持购债举措的同僚立场一致，因为他们逐步缩减购债规模。
但费希尔称，考虑到美联储比许多人认为的更接近目标，“有观点认为，如果经济表现好于我们原先的预期，或者超过充分就业的程度，我们总是可以收紧政策，这种想法是危险的。”
费希尔敦促称，美联储应削弱宽松货币政策的影响。(完) (编译 洪曦/李爽 审校 张明钧)
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA- 4/24-4/28 东兴证券 工业投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保) ========================================================================================= 新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿记建档 5.35% AA