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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 07:33 BJT

东欧情势：美国因乌克兰问题对俄罗斯进行迄今最严苛的制裁

上述制裁并未针对俄罗斯的Gazprom 。该公司持有Gazprombank的36%股份，是全球最大的天然气生产企业，也是欧洲天然气的主要供应商。

“这些制裁力度很大，但也是有针对性的，目的在于对俄罗斯造成尽可能大的影响，同时尽量限制对美国以及我们盟友的公司产生连带影响，”奥巴马对记者表示。

就在这些新措施宣布的同一天，欧盟领导人在布鲁塞尔开会，同意扩大其对俄罗斯的制裁。

美国的新制裁对象还包括设在克里米亚的航运公司Feodosiya Enterprises以及一些俄罗斯高层官员。这些官员中有几位也在欧盟的制裁名单上。

受制裁的高级官员包括俄罗斯国家杜马副主席、克里米亚行政长官、俄罗斯联邦安全局(FSB)局长以及一位乌克兰分裂主义派别领导人。

“我们强调过，我们更愿意通过外交途径解决问题，”奥巴马说。“我们需要看到俄罗斯方面采取具体行动，真正在尝试结束冲突，而不只是停留在口头上。”

他表示，俄罗斯继续支持乌克兰东部的分裂主义分子，派遣武装人员并运送武器越过边境。

Rosneft没有立即发表评论。该公司是俄罗斯最大的石油公司，正在商议收购摩根士丹利 旗下全球石油实货交易部门。摩根士丹利也拒绝置评。

有关制裁的具体细节请点选： 1.usa.gov/1tSqqVG

(完)

(编译 王丽鑫/郑茵 审校 徐文焰)
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