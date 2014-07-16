欧洲经济指标预测--7月17日-7月24日****

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月14日当周 7月17日(四) 0900 欧元区通胀率(较前月) 6月终值 +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 扣除食品和能源通胀率(较前月) +0.1% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 7月18日(五) 0800 欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元) 5月 盈余162 盈余187 (经季节调整)(亿欧元) 盈余230 盈余215 直接投资/证券投资净流动(亿欧元) -- 流出1,070 7月21日当周 7月21日(一) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 6月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 5月 -- +3.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +6.2% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 5月 -- -0.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.2% 7月22日(二) 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 6月 -- 顺差27.74 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 6月 -- 114.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差85.2 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 7月 -- 正11 7月23日(三) 0645 法国企业景气指数 7月 -- 98 0800 意大利贸易收支(亿欧元) 6月初值 -- 顺差24.5 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 7月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 7月 -- 正4 1400 欧元区消费者信心指数 7月 -- 负7.40 7月24日(四) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 -- 48.2 服务业PMI -- 48.2 综合PMI -- 48.1 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 -- 52.0 服务业PMI -- 54.6 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 52.0 51.8 服务业PMI 53.0 52.8 综合PMI 53.0 52.8 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 5月 -- +0.40% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +2.60% 0830 英国零售销售(较前月) 6月 -- -0.5% (较上年同期) -- +3.9% 0900 意大利消费者信心指数 6月 -- 105.7 7月24-29日 0600 德国进口物价(较前月) 6月 +0.2% 持平 (较上年同期) -1.2% -2.1%
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。