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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 07:21 BJT

****欧洲经济指标预测--7月17日-7月24日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值      
    
    7月14日当周
    
    7月17日(四)
    0900  欧元区通胀率(较前月)                           6月终值     +0.1%      -0.1%
                      (较上年同期)                                   +0.5%      +0.5%
                扣除食品和能源通胀率(较前月)                         +0.1%      -0.1% 
                                    (较上年同期)                     +0.8%      +0.8% 
    
    7月18日(五)
    0800  欧元区经常账收支(未经季节调整)(亿欧元)          5月      盈余162     盈余187
                              (经季节调整)(亿欧元)                 盈余230     盈余215
                   直接投资/证券投资净流动(亿欧元)                     --    流出1,070
    
    
    7月21日当周 
    
    7月21日(一) 
    0600  德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                 6月          --        -0.2%
                                 (较上年同期)                          --        -0.8%
    0800  意大利工业订单(较前月)(经季节调整)              5月          --        +3.8%
                工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                     --        +6.2%
          意大利工业销售(较前月)(经季节调整)              5月          --        -0.2%
                工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                     --        +2.2%
    
    7月22日(二)
    0600  瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            6月          --    顺差27.74
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                6月          --        114.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     短差85.2
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                 7月          --         正11
    
    7月23日(三)
    0645  法国企业景气指数                                7月          --           98
    0800  意大利贸易收支(亿欧元)                        6月初值        --     顺差24.5
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             7月          --        0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    1000  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                   7月          --          正4
    1400  欧元区消费者信心指数                            7月          --       负7.40
    
    7月24日(四)
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)          7月初值         --         48.2
                    服务业PMI                                          --         48.2
                    综合PMI                                            --         48.1
    0730  德国Markit制造业PMI                          7月初值         --         52.0
                    服务业PMI                                          --         54.6
                    综合PMI                                            --         54.0
    0800  欧元区Markit制造业PMI                        7月初值        52.0        51.8
                      服务业PMI                                       53.0        52.8  
                      综合PMI                                         53.0        52.8
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                5月          --       +0.40%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                       --       +2.60%
    0830  英国零售销售(较前月)                            6月          --        -0.5%
                    (较上年同期)                                       --        +3.9%
    0900  意大利消费者信心指数                            6月          --        105.7
    
    7月24-29日
    0600  德国进口物价(较前月)                            6月        +0.2%        持平    
                      (较上年同期)                                   -1.2%       -2.1%
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