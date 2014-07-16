版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 07:46 BJT

《焦点》加拿大央行维持利率不变，警告经济成长动能不足

许多分析师都表示，波洛兹希望本币相对疲弱以刺激出口。波洛兹曾再三指出，央行的责任是以通胀为目标，并非汇价。

不过，加拿大央行公布政策声明后，加元触及三周半低位。

“声明强调了经济成长的下档风险，增加了央行温和中性的立场。”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri说。

“重点在于，除非加元走弱以及美国经济走强，否则加拿大经济可能无法达到央行的预估。”

加拿大央行季度货币政策报告将2014年经济成长预估从2.3%下调到2.2%，2015年预估从2.5%调低至2.4%。

货币政策报告当中多次提到了加元走弱。例如，报告表示，加元汇价水位让加拿大曾被削弱的竞争力略有好转。此外，报告还称，加元汇率下跌加上海外经济活动升温，应可支持出口温和成长。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐