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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 07:27 BJT

巴西央行：维持指标利率在11%不变，以免经济进一步受创

路透巴西利亚7月16日 - 巴西央行周三维持指标利率在11%不变，并未恢复紧缩政策，目的在于避免已经表现疲弱的经济进一步遭受冲击。

上周路透调查中60位受访分析师全部预计，巴西央行将连续第二次维持指标利率 不变。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)
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