路透短观调查：日本7月制造业景气判断指数持稳，表明经济温和复苏

台湾个股：国泰金拟提股东会授权董事会筹措长期资金总额不超过500亿台币
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
日央行7月1日公布的最新短观报告显示，大型制造业信心在6月止的三个月内恶化，但预料本季将回升，而大型业者本会计年度资本支出增幅大于原先估算。
上述调查结果与5月核心机械订单较前月创纪录大减19.5%的结果相左。核心机械订单数据的波动较为剧烈，但仍被视为未来六至九个月的资本支出指标。
日本央行周二会议维持宽松政策不变，并下修本财政年度的经济成长预估，因出口仍旧疲弱，而消费税上调之后家庭支出大减。
日央行审议委员会九名委员维持通胀预估不变，仍认为随着消费税上调效应转淡，经济将持续温和复苏。(完) (编译 李爽/石冠兰/洪曦/张明钧; 审校 李春喜/龚芳/郑茵)
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升