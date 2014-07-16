版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 07:53 BJT

路透短观调查：日本7月制造业景气判断指数持稳，表明经济温和复苏

日央行7月1日公布的最新短观报告显示，大型制造业信心在6月止的三个月内恶化，但预料本季将回升，而大型业者本会计年度资本支出增幅大于原先估算。

上述调查结果与5月核心机械订单较前月创纪录大减19.5%的结果相左。核心机械订单数据的波动较为剧烈，但仍被视为未来六至九个月的资本支出指标。

日本央行周二会议维持宽松政策不变，并下修本财政年度的经济成长预估，因出口仍旧疲弱，而消费税上调之后家庭支出大减。

日央行审议委员会九名委员维持通胀预估不变，仍认为随着消费税上调效应转淡，经济将持续温和复苏。(完) (编译 李爽/石冠兰/洪曦/张明钧; 审校 李春喜/龚芳/郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐