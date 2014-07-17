金砖国家：7月16日股汇市收盘纵览

路透7月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月16日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收高0.05%，报1,066.83点。
中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，中小市值个股普现回调拖累大盘
香港股市：恒生指数连续第三日收高，保险股拖累恒生国企指数下跌
中国汇市：人民币收高终结四连跌，二季度经济增速超预期助力
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拉美股市：巴西股市下跌，因银行股跌势抵消矿业股淡水河谷和电信公司Grupo Oi的涨势，巴西股指 回吐盘中升幅收低0.46%，报55,717.36点。
拉美汇市：巴西雷亚尔在平盘附近波动，市场静待央行利率声明
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南非股市：涨至纪录高点，因市场预期美国将维持大规模刺激政策，投资者信心受提振，权重股上扬。指标Top-40绩优股指数 收高0.68%至46,946点，综合指数 涨0.66%，报52,076点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，因零售销售数据强于预期
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印度股市：涨逾1%，连续第二日上扬，银行和基建相关个股大涨，此前央行表示，银行为了基础建设放款所发行的长期债券可以不用强制提拨储备。NSE指数 收高1.3%至7,624.4点，为7月7日收在历史新高以来的最高收位。BSE指数 涨1.27%至25,549.72点，为7月8日以来最高收位。
印度汇市：印度卢比保持稳定，美元强劲走势以及国有银行美元买盘被当地股市涨势所抵消。卢比兑美元 收报60.12/13，与周二持平。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.12%，报1,350.52点，MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.61%，报728.09点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.02%，至34.3875卢布；卢布兑欧元 升0.4%，至46.5090卢布。(完)
(整理 石冠兰 审校 张明钧)