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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 07:48 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月17日-7月24日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月14日当周

7月17日(四)

1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 101.8 100.1

建筑许可年率(万户) 104.0 100.5

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月12日当周 31.0 30.4

四周均值(万人) -- 31.2

续请失业金人数(万人) 7月5日当周 257.5 258.4

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正16.0 正17.8

7月18日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.5%

(较上年同期) +2.3% +2.3%

央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.5%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.6% +1.2%

1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 83.0 82.5

现况指数 97.0 96.6

预期指数 74.0 73.5

1400 美国领先指标 6月 +0.5% +0.5%

1430 美国ECRI经济领先指标 7月11日当周 -- 136.1

7月21日当周

7月21日(一)

1230 美国芝加哥联储全国活动指数 6月 -- 正0.21

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)

北美半导体设备订单出货比 6月 -- --

7月22日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月19日当周 -- +0.1%

1230 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%

未经季节调整CPI 　　　　 (较上年同期) +2.1% +2.1%

扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月) +0.2% +0.3%

扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期) +2.0% +2.0%

实质所得 -0.2% -0.1%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月19日当周 -- +4.1%

1300 美国房价(较前月) 5月 -- 持平

(较上年同期) -- +5.9%

美国房价指数 -- 211.4

1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 495 489

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 正3

1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 6月 -- +0.3%

7月23日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月18日当周 -- 341.1

再融资指数 -- 1327.4

1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- +1.1%

扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.7%

7月24日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 -- --

四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 7月12日当周 -- --

1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 57.3 57.3

1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48 50.4

美国新屋销售(较前月) -- +18.6%

1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 -- 正6 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 龚芳)
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