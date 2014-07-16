美国与加拿大经济指标预测--7月17日-7月24日****

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月14日当周
7月17日(四)
1230 美国房屋开工年率(万户) 6月 101.8 100.1
建筑许可年率(万户) 104.0 100.5
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月12日当周 31.0 30.4
四周均值(万人) -- 31.2
续请失业金人数(万人) 7月5日当周 257.5 258.4
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 7月 正16.0 正17.8
7月18日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.5%
(较上年同期) +2.3% +2.3%
央行核心CPI(较前月) -0.2% +0.5%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 5月 +0.6% +1.2%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月初值 83.0 82.5
现况指数 97.0 96.6
预期指数 74.0 73.5
1400 美国领先指标 6月 +0.5% +0.5%
1430 美国ECRI经济领先指标 7月11日当周 -- 136.1
7月21日当周
7月21日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 6月 -- 正0.21
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)
北美半导体设备订单出货比 6月 -- --
7月22日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月19日当周 -- +0.1%
1230 美国经季节调整消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.3% +0.4%
未经季节调整CPI (较上年同期) +2.1% +2.1%
扣除食品和能源经季节调整CPI(较前月) +0.2% +0.3%
扣除食品和能源未经季节调整CPI(较上年同期) +2.0% +2.0%
实质所得 -0.2% -0.1%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月19日当周 -- +4.1%
1300 美国房价(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- +5.9%
美国房价指数 -- 211.4
1400 美国成屋销售年率(万户) 6月 495 489
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 7月 -- 正3
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI指数 6月 -- +0.3%
7月23日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月18日当周 -- 341.1
再融资指数 -- 1327.4
1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 -- +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) -- +0.7%
7月24日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月19日当周 -- --
四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 7月12日当周 -- --
1345 美国Markit制造业PMI 7月初值 57.3 57.3
1400 美国新屋销售年率(万户) 6月 48 50.4
美国新屋销售(较前月) -- +18.6%
1500 美国堪萨斯城联邦储备银行综合指数 7月 -- 正6 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 李春喜; 审校 龚芳)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。