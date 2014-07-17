港报财经评论：耶伦露鸽派财演真身--信报7月17日

耶伦露鸽派财演真身/ 习广思

推得动美股的，始终是耶伦。联储局主席耶伦在周二晚出席听证会的言论，一是被解读为提早加息的讯号；二是科网股估值过高，美股受耶伦说话影响而回落，特别是纳指及中小型股。耶伦变身财演，其说话里其实讯息多多，股市投资者看到的是提高加息、科网股贵，可能是见树而不见森林。森林是什么？耶伦鸽派基因没变，联储局政策讲明继续宽松，因为就业和通胀在她眼中都未达标；其次是整体房地产、股市及企债市场都没有泡沫。

关于经济及利率前景，耶伦说了什么？耶伦仿似鹰鸽难辨，被问及首次加息的时间点时，耶伦罕有地坦白，表示几乎所有联储局委员都预期将于2015年某个时间首次加息。但她重申，加息时机没有方程式，如果就业市场改善速度较预期快，联储局更快地完成双重经济目标（即就业最大化及价格稳定），不排除提早加息。这句话的微妙转变是耶伦提出有提早加息风险的存在，一众大行经济师打蛇随棍上指耶伦变鹰，有机会提早加息。

如果串连起耶伦的言论，其鸽派精神并未改变。对于增长，耶伦话经济有改善，但未完全复苏，未来几年增长温和。对于就业，耶伦认为工资增长缓慢，就业参与率仍偏低。虽然通胀率攀升至2.1%，但对于通胀，耶伦一直认为存在噪音，故仍在2%目标以下，要回复到目标水平，需要数年。姑勿论耶伦是否低估数据，就算经济恢复至联储局期望水平，仍要维持不寻常的宽松政策，这甚至是联储局要负的社会责任云云。耶伦放鸽的线，一直都未收回。股债两市反应不一，周二晚美股因提早加息虚惊而下跌，但美债淡定有钱剩。这其实源于两个不同预期，美股正在消化加息预期，到底是2015年年底还是年中，特别是美股升至高位，加息预期稍有变化，很容易触动市场神经。不过，耶伦言论未有明显推动债市，债券投资者较股市更早消化加息预期。按照耶伦及联储局风声，2015年加息是共识，但债市已不在时间点上挣扎，反而着眼耶伦所讲，就算经济复苏甚至告别零息后，不寻常的低息政策仍将继续。

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憧憬提早加息，美元蓄势上/ 苏子

受到美国联储局主席耶伦在听证会上意外地对息口走势透露出较强硬讯息，使市场相信联储局或会提早作出加息决定所影响，因此，美元终于可以向上作出较大突破。美汇指数已经突破20天平均线、200天平均线及20天保历加通道的80.50顶部阻力，暂时最高曾见80.55水平。留意此高位与上月5日的81.02高位跌至本月1日的79.74低位的61.8%反弹目标相若，如昨晚美汇指数可以克服此阻力，相信上述跌幅的76.4%反弹目标势必面对严峻考验，一旦顺利突破收市，预料随后将有力突破100周平均线关键阻力及上月5日的81.02高位阻力，从而展开一个不少美元看好的投资者期待已久的中长期上升浪。

不过，若然昨晚或今日美汇指数的升势一直受制于上述跌幅的61.8%反弹目标，到收市时若已返回20天保历加通道顶部阻力以下，配合届时占美汇指数比重逾半的欧罗，兑美元亦始终未能顺利跌破1.35美元心理关口收市的话，那便要提防美元整体走势仍未能成功脱离上落市的格局。换言之，即美元的中长期升浪短期内未必可以正式展开。欧罗兑美元最低曾见1.3528美元水平，此低位十分接近上月5日的1.3501美元低位支持及1.35美元心理关口。短线而言，只要欧罗兑美元的反弹没有返回本月7日的1.3573美元低位以上，预料1.35美元心理关口将有甚高机会顺利跌跛，而破位后将会朝着200周平均线关键支持迈进。

一旦美元可以顺利展开中长期升浪，其升势将会甚为全面。因此，早前表现强势的英镑及商品货币亦会受到美元的强势所拖累，整体表现兑美元将会较为失色；至于金价，预料同样会受到拖累，兑美元一旦在本周以大阴烛顺利跌10周平均线支持收市，预料随后将会再度下试20周保历加通道的1247.60底部支持及上月1日所造的1240.40支持。

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