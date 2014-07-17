港报财经评论：智能手机股，拣TCL通讯--经济日报7月17日

智能手机股，拣TCL通讯/ 林瑞芬

港股昨收报23,523，升0.27%；国指收报10,475，跌0.13%；大市成交额534亿港元。恒指守23,000，上试23,600及24,000两级关键位。美联储局耶伦罕有评论垃圾债、小企业、社交媒体及生物科技企业的股票估值过高，为股市升势降温，降不降得到，还要看加息的时间表。一如以往，提出假设答案，如果美国就业市场改善速度加快，就会更早、更快地加息，惟强调现况维持低息环境尚需要，市场对加息时间表的预期仍普遍在2015年下半年左右时间。

中国内地昨公布二季度GDP数据，同比增长7.5%，同比及环比均明显改善，印证二季度初以来微刺激经济的综合结果。传统房地产及工业仍然受压，三季度经济仍有压力，故预计季内仍然会频推微刺激经济政策。大市股指仍被点穴，上证昨收报2,067，跌0.15%。惟市场在找重点，一方面捕捉预期佳绩股。预期佳绩股续涨，华电 发盈喜下抢升，预计今年上半年纯利按年增加约55%至65%，昨股价升11%至5.76港元。可望乘佳绩顺风车的，早前认为蓝筹中的友邦 相当关注，40港元为关键阻力，昨收39.45港元，近日窄幅上落，蓄势突破争持格局。

另一方面，央企改革试点终启动，试点企业也有在港上市的母公司，如中粮集团、国药集团及中国建筑材料集团，故见投机炒作。参考早前中石化 公布改革市场对此正面反应的折射，市场对改革央企多一份憧憬，不过，也要留心央企为何而改，多半是之前运作不大有效率才需要改。由此，此等企业多半是往绩一般，单以基本盈利面出发无吸引力，惟若认为改革能来带新的催化剂，有改好过无改的话，投机亦无妨，不过，所买货就只宜小注，不要以小博大。毕竟是改革试点，无写包单话一定成功，失败也可。其中，中粮集团较具值博率，旗下几家在港上市公司，中国粮油 ，中国食品 往绩一般，望有机会改革下扭转劣势，较值得一博。中国粮油股价由三年前8港元多碌落山底，3港元左右筑大底，首反弹目标为4港元。

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经济已稳，后市撑升/ 余少文

中国内地第二季经济增7.5%，符合市场预期，但消费品零售额增长差于预期及放缓，显示中国内地消费动力有待改善，惟经济已稳定，市场会静待中期业绩，当然后市撑升。6月数据公布后，A股反覆回落，国指则是五十步笑百步，昨日跌13点，收报10,475点，成交额回升至101亿港元，只有45%主板H股可以逆市上升；而红筹指数升6点，收报4,522点，成交额不足60亿港元。虽然大市回落，但成交额也回落，对而言是好消息，因为散户在观望，也是静极思动，一如平均线汇聚和技术指标的保历加通道收窄，后市可大升或大跌，但会认为成交额缩减，或反映大市见底或即将见底，后市可以向上。

散户观望，除了是经济数据披露在即外，也是等业绩，中期业绩到8月中下旬才是高峰期，相信高峰期前，投资者多会追捧预期绩优股、盈喜股、政策股等。至于6月经济数据披露大致完成，市场焦点的上半年经济增长一如预期只有7.4%，但第二季GDP为7.5%，尽管有指经济下半年仍有下行空间，但对于领导人近期强调今年GDP下限是7.5%，而非7.5%左右，反映领导人预期下半年经济增长至少有7.6%，即经济放缓压力下半年应该可以结束。

然而，上周至昨日的宏观经济数据，普遍好过预期或又较5月有所改善，即使是固定资产投资增速也结束去年9月回落走势，微升0.1%至17.3%，相信是保障房、基建等推动投资增加，尽管跟过去超过20%的增长仍有一段距离，但保障房、基建等项目仍在持续，以及各地政府紧贴中国推出经济刺激措施，可以再提升相关增长。不过，数据最令人失望应该是社会消费品零售额增幅，6月只有12.4%，较预期少0.1%，也较5月回落0.4%，或显示中国内地的消费动力有待改善。6月金融数据较预期强劲，令担心中国会略为收紧货币政策，但见GDP只有7.5%，尽管去年基数较低下，也有助支持下半经济增长高于7.5%水平；但人民银行一旦收紧货币政策，反而令下半年经济增长不小心低于7.5%，难免损领导人尊严，故相信央行在第三季会维持现有的偏松货币政策，即维持现状，同时可以观望微刺激措施带来的影响。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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