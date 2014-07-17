《台湾重要政经日程》--7月17日

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
===================今日重要政经消息=============================
7/17(四)
--10:45 行政院院会后记者会。
--14:00 2014BioTaiwan生技大展展前记者会。
--16:30 金管会例会。
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7/21(一)
--16:00 经济部公布6月外销订单金额，上月年增率为4.7%。
7/22(二)
-- 8:30 主计总处公布6月季调失业率，上月季调失业率为3.99%。
7/23(三)
--16:00 经济部公布6月工业生产指数，上月指数年增率为5.19%。
7/25(五) *--两岸生技论坛。
--16:10 央行公布6月M2年增率，上月年增5.91%。
7/26(六)
--09:00 全国经贸国是会议(至28日)。
7/28(一) *--14:00 群创 第二季财报公布及投资人说明会。
--12:30 央行代财政部标售103/11期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
7/30(三) *--14:00 友达 第二季财报公布和投资人说明会。
--12:30 央行代财政部标售103/12期公债金额预定350亿台币，年期为30年期。
7/31(四)
--08:30 第二季GDP概估数据。
8/5(二)
--08:30 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率，上月年增1.64%。
--16:10 央行公布7月末外汇存底，上月底为4,234.54亿美元。
8/7(四)
--16:00 财政部公布7月出口金额，上月年增率为1.2%。
8/13(三)
--12:30 央行代财政部标售103/8期国库券，金额预定200亿台币，天期为182天。
8/20(三)
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业