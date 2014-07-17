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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 09:16 BJT

台湾热股：台积电盘初跌逾4%，市场忧虑明年高阶产品市占低

路透台北7月17日 - 全球晶圆代工大厂--台积电 盘初大跌，最多跌逾5%。该公司第二季财报虽优于预期，但本地媒体称，明年来自高通 的订单将会被竞争对手三星 瓜分。

本地时间0904，台积电跌4.98%报124台币，跑输台股大盘 的下跌0.58%。

台积电第二季净利597亿台币，年增15.2%，高于市场预期。 且公司指出，第三季营收季增率将达一成以上，营收、营业利益和净利皆有望创纪录新高。

但本地媒体经济日报指出，台积电遭遇强敌三星以14奈米抢单，台积电明年在16奈米的市占率恐低于对手，但预估2016年可望抢回市占，重拾主导权。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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