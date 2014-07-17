台湾热股：台积电盘初跌逾4%，市场忧虑明年高阶产品市占低

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透台北7月17日 - 全球晶圆代工大厂--台积电 盘初大跌，最多跌逾5%。该公司第二季财报虽优于预期，但本地媒体称，明年来自高通 的订单将会被竞争对手三星 瓜分。
本地时间0904，台积电跌4.98%报124台币，跑输台股大盘 的下跌0.58%。
台积电第二季净利597亿台币，年增15.2%，高于市场预期。 且公司指出，第三季营收季增率将达一成以上，营收、营业利益和净利皆有望创纪录新高。
但本地媒体经济日报指出，台积电遭遇强敌三星以14奈米抢单，台积电明年在16奈米的市占率恐低于对手，但预估2016年可望抢回市占，重拾主导权。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业