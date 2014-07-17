修正-中国能源：中海油正在研究在南海建造浮式LNG装置的可行性

(更正：明确第六段中海油主管职称，并修正措词。)

路透北京7月17日 - 中国能源巨擘中海油正在研究建造一个浮式液化天然气(FLNG)船舶的可行性，这项尚未尝试过的技术有可能被用来在中国南海生产天然气。

中海油和其他业内人士称，虽然中海油没有公开就此做过声明，但已经展开了一项前期可行性研究。两位业内人士称，中海油准备与全球工程公司就联合设计该装置进行商谈。

浮式LNG装置是位于海上的液化工厂，可以安置在含有天然气储备的海域上方，对提取出的天然气进行冷处理，然后将之灌入LNG油轮等待运送。对该装置的应用，可望使位置过于偏远或规模过小的天然气田，透过海底管线进行开发。

虽然中国可能还要数年时间才能真正拥有自己的浮式LNG设施，但业内人士称，随着中国致力于提高海洋能源产出，这类设施将成为中国南海战略的重要组成部分，包括那些有争议的水域。

中海油周二对路透表示，公司正在研究浮式LNG装置技术，但拒绝透露更多信息。

中海油研究院深水实验室主任谢彬称，中海油考虑建立一个年产量最高达240万吨的浮式液化气装置，作业水深1,500米。其他业内消息人士称，中海油有可能首先建造一个年产量为100万吨的较小船舶。

中海油工程建设部总经理李建民和中石化海洋工程首席专家冯勤均表示，中海油同时亦在接洽外国企业，探讨联合设计浮式LNG装置的可能性。

李建民和冯勤于上周与路透记者有过交流，他俩均拒绝透露潜在合作伙伴的名字。

中国船舶工业行业协会秘书长王锦连对路透表示，对于与这类浮式LNG工厂建设相关的本地生产工作，中国政府准备提供研发资金和税务优惠。