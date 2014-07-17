港报社评：破财送走韦达诚，监督缺陷待“补牢”--星岛日报7月17日

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
港铁公司以「黄金握手」送别行政总裁韦达诚，独立董事发表的报告，提出一系列改善公司监督和公关策略的建议，为高铁工程延误及失信事件亡羊补牢，希望早日带来新人事新面貌，推动未来发展。至于政府在事件中的表现及如何改善监督和透明度，尚待特首和立法会分别成立的两个委员会作出评估和建议。
大型工程因为各种原因延误，是常见的现象，公众对工程延误产生的严重超支，多会表达不满，但是不致演变成政府和企业的诚信灾难。高铁事件引来各方声讨，主要是公众觉得政府和高铁隐瞒，即使传媒揭发后仍然加以否认，待至纸包不住火才不得不承认，而且试图包装成受黑雨天灾损坏机器影响。
工程团队曾经以各种方式望追回工程进度，或者希望至少局部通车，最后都无法挽救。
一般市民对这类「黄金握手」难免不服，觉得表现不如人意者不应得到厚待。不过，调查报告没有断定韦达诚渎职或犯下可即时解雇的严重错误，港铁要与他提前解约，有关安排就要得到双方同意，并且在法律上站得住脚，避免另花大笔律师费来处理诉讼。
今次高铁风波，不止涉及港铁内部沟通和向公众交代的问题，还涉及政府对港铁的监督、双方高层的沟通、政府官员的判断和危机处理，以及向公众的交代。这些都超越港铁非执行董事的调查范围，公众期望有进一步跟进。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞
中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞
台湾报摘 ﹝PRESS-TW-CMN﹞
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业