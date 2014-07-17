港报社评：破财送走韦达诚，监督缺陷待“补牢”--星岛日报7月17日

港铁公司以「黄金握手」送别行政总裁韦达诚，独立董事发表的报告，提出一系列改善公司监督和公关策略的建议，为高铁工程延误及失信事件亡羊补牢，希望早日带来新人事新面貌，推动未来发展。至于政府在事件中的表现及如何改善监督和透明度，尚待特首和立法会分别成立的两个委员会作出评估和建议。

大型工程因为各种原因延误，是常见的现象，公众对工程延误产生的严重超支，多会表达不满，但是不致演变成政府和企业的诚信灾难。高铁事件引来各方声讨，主要是公众觉得政府和高铁隐瞒，即使传媒揭发后仍然加以否认，待至纸包不住火才不得不承认，而且试图包装成受黑雨天灾损坏机器影响。

工程团队曾经以各种方式望追回工程进度，或者希望至少局部通车，最后都无法挽救。

一般市民对这类「黄金握手」难免不服，觉得表现不如人意者不应得到厚待。不过，调查报告没有断定韦达诚渎职或犯下可即时解雇的严重错误，港铁要与他提前解约，有关安排就要得到双方同意，并且在法律上站得住脚，避免另花大笔律师费来处理诉讼。

今次高铁风波，不止涉及港铁内部沟通和向公众交代的问题，还涉及政府对港铁的监督、双方高层的沟通、政府官员的判断和危机处理，以及向公众的交代。这些都超越港铁非执行董事的调查范围，公众期望有进一步跟进。

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