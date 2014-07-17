港报社评：英国无权干港政，陈李自曝其丑--文汇报7月17日

陈方安生和李柱铭跑到英国乞怜干预香港普选。英国副首相克莱格与陈李二人会面，声称保证英国政府会坚决确保《中英联合声明》全面落实。中国外交部、特区政府及外交部驻港特派员公署均表示强烈不满，重申香港事务纯属中国内政，中国政府坚决反对外部势力插手干涉。英国对香港普选说三道四，粗暴干预中国内政，必然会遭到中国的强烈反对。陈李二人挟洋自重，引狼入室，破坏「一国两制」实施，自曝其丑。

国务院总理李克强上月访问英国，中英发表的联合声明强调，按照「一国两制」方针和基本法维护和促进香港特别行政区的繁荣与稳定符合双方利益。这是中英双方对「一国两制」方针和基本法的共同肯定，表明双方均同意按照「一国两制」方针和基本法继续维护和促进本港繁荣与稳定，而本港繁荣与稳定符合双方利益。英国若在香港普选问题上指手画脚，阻碍依法落实普选，冲击香港繁荣稳定，最终亦损害英国的利益。

陈方安生、李柱铭邀外力插手香港事务劣迹斑斑。二人多次到美国「告洋状」，现在到「英国祖家」「搬救兵」是故技重施。陈李二人身为中国人，却生异心，竟然为了重拾当奴才的虚荣，主动引入外国势力干预香港事务，侵犯国家主权，必然引起港人的反感，中央亦不会允许。

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