台湾货币市场：短率稳定，银行负数操作渐缓下周有望回补

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
* 短率持平上日，宽裕依旧
* 累计超额准备负数略大
记者 林妙容
路透台北7月17日 - 台湾银行间短率周四持平上日。市场人士指出，市场钱多不变，利率没有变化；虽然银行累计超额准备负数持续扩大，不过其负数操作已渐缓和，预料下周起银行回补速度将加快。
市场资金调度人士称，短率近来十分稳定，在资金需求不高的情况下，调度量略低，市场显得十分安静。虽然累计超额准备负数仍在扩大，但今日已见大型银行自市场拆入回补，市场虽然关切但不至于过份紧张，对旬底的资金情势仍保持审慎乐观。
〞现在虽然是很宽松，但大家还是对月底情势有些观望，怕有个万一。〞一位大型银行交易员说。
该交易员指出，多数银行如为股务代理机构，已事先预估企业现金股利发放的资金流量，并事先调度，不过这个月的大额股利发放集中在下周起至月底，届时有资金缺口的金融机构或需多所调度。
下周起至月底有台塑化 、国泰金 、台达电 、联发科 等重要公司股利发放，总额超过千亿台币。
本地时间11:35时：
--台币兑美元 暂走高8.3分报29.989。
--台湾加权股价指数 跌0.95%，报9,394.54点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.450%，上日区间在0.380-0.450%。
**短票利率没有波动**
短票市场方面，票券商指出，今日发票量平稳，明日发票量则温和增加。不过部分因应现金股利发放的发票企业，在资金到位后没有续发需求，反而使得部分票券商的资金缺口缩小，但没有影响当前市场的主要成交利率。
一大型票券商交易员指出，主要银行及大型行库买票意愿增加，令利率略有议价空间，但也仍维持在近期的区间内，预料下周利率亦不会脱离本周太远。
与银行承作的30天自保短票利率今日成交仍以0.59%-0.60%为主，与上日相同。根据台湾集保的资料，7月16日的30天自保短票买卖断平均成交利率0.595%。
今日央行存单到期金额2,220.3亿台币，发行金额待稍晚公布。
周五央行存单到期金额为802.5亿台币。下周央行存单到期总额为1兆6,748.3亿台币，落点分别为周一4,240.8亿、周二1,837.7亿、周三3,483.8亿、周四4,380亿及周五2,806亿。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负190亿台币，累积超额准备为负2,267亿台币、加计前期1%的超额准备为负1,287亿台币。
**RP利率维持稳势**
台湾债券市场附买回(RP)利率维持稳势。交易员表示，今日市况平平，由于券商库存不多，多以到期续做为主。
不过有交易员指出，虽然投信与寿险仍有找券需求，但感觉热络程度不如以往。似乎显示市场资金虽不缺，但也不若4、5月时宽裕。
“现在投信来找都只有几千万(台币)，以前都是两、三亿，寿险最近也比较少，以前都是两位数。”一位证券商交易员说。
不过交易员也强调，受近期债市表现偏空影响，各家债券的库存量都不多，资金调度需求有限，因此对客户端的资金水位变化感受不强。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，0.65%极稀。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。均同上日。
今日有美吾华 2亿台币公司债交割，本周公债/公司债交割尚有周五正新 48亿台币、103/10期五年公债金额400亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 张喜良)
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