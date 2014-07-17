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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 09:24 BJT

韩国经济：财长称政府对今年经济成长的预估将调降逾0.2个百分点

路透首尔7月17日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕周四在国会表示，政府目前为3.9%的2014年经济增长预估可能削减逾0.2个百分点。

崔炅焕并没有指明什么时候会作出这一调整。

本月稍早韩国央行决定将成长预估从先前预测的4.0%调降至3.8%。(完) (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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