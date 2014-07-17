更新版 1-企业并购：澳洲Pepper联手东亚银行，竞购渣打旗下安信信贷--消息

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(新增细节)
路透新加坡/香港7月16日 - 知情消息人士表示，澳洲金融企业Pepper Australia已联手东亚银行 共同收购渣打 旗下香港消费者信贷业务--安信信贷(PrimeCredit)。
该消息人士周三表示，对于Pepper竞购安信信贷一案，东亚银行将提供相对低廉的融资。
有了东亚银行的支持，将使Pepper在赢得竞购方面更具优势。消息人士称，该交易规模可能在5-7亿美元之间。另一个主要竞购对手是周大福企业(Chow Tai Fook Enterprises).
东亚银行、Pepper和渣打发言人均拒绝置评。
消息人士还透露，作为该交易的一部分，Pepper还计划将安信信贷抵押贷款业务转给东亚银行。由于该消息尚未公开，消息人士要求匿名。
消息人士指出，Pepper和郑裕彤家族控制的周大福企业是两个潜在买家，料参加最后的竞购。
若周大福企业最终胜出，将有助于该公司将业务多样化，并涉足香港奢侈品消费者信贷市场。
该交易还需获得香港金管局批准。
这项业务也吸引了日本新生银行 、凯雷投资集团 旗下香港消费者金融公司United Asia Finance的兴趣。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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