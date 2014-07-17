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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 12:01 BJT

台湾新债：日月光子公司三年期美元债以约2.47%询价--消息

路透台北7月17日 - 两位消息人士周四指出，台湾半导体封测大厂--日月光 子公司Anstock的三年期美元债正以三年期美国公债加码150基点(T+150)在市场询价，目前约在2.47%左右。

该档债由母公司日月光提供保证，筹措总额约在2-3亿美元之间。另据汤森路透旗下IFR报导，该券已吸引约5亿美元的认购。

日月光此前公告，该笔资金为配合公司环保相关工程及设备的资金需求。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
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