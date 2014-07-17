台湾新债：日月光子公司三年期美元债以约2.47%询价--消息

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透台北7月17日 - 两位消息人士周四指出，台湾半导体封测大厂--日月光 子公司Anstock的三年期美元债正以三年期美国公债加码150基点(T+150)在市场询价，目前约在2.47%左右。
该档债由母公司日月光提供保证，筹措总额约在2-3亿美元之间。另据汤森路透旗下IFR报导，该券已吸引约5亿美元的认购。
日月光此前公告，该笔资金为配合公司环保相关工程及设备的资金需求。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业