汽车产业：通用第二季全球销量为250万辆，创2005年后最佳同期表现

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透底特律7月16日 - 通用汽车(GM) 周三表示，该公司第二季全球销量超过250万辆，成长0.5%，是2005年以来同期最佳表现。
今年上半年销量为492万辆，成长1.4%。这个数字落后大众汽车(福斯汽车) 的497万辆和6%增幅。
丰田汽车 将在8月公布第二季及上半年全球销售数据。丰田汽车在2013年以998万辆位居全年销量之冠，其次为大众汽车的973万辆、通用汽车的971万辆。
通用汽车第二季售出2,505,889辆汽车，在其两大市场--中国和美国的同比成长率分别为8%和7%。
美国市场在通用汽车今年第二季全球销量占比为32.2%，而在2005年第二季时的占比为51.4%，当时其全球销量约为260万辆。(完)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业