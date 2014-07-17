汽车产业：通用第二季全球销量为250万辆，创2005年后最佳同期表现

路透底特律7月16日 - 通用汽车(GM) 周三表示，该公司第二季全球销量超过250万辆，成长0.5%，是2005年以来同期最佳表现。

今年上半年销量为492万辆，成长1.4%。这个数字落后大众汽车(福斯汽车) 的497万辆和6%增幅。

丰田汽车 将在8月公布第二季及上半年全球销售数据。丰田汽车在2013年以998万辆位居全年销量之冠，其次为大众汽车的973万辆、通用汽车的971万辆。

通用汽车第二季售出2,505,889辆汽车，在其两大市场--中国和美国的同比成长率分别为8%和7%。