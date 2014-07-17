《全球主要央行动态》--7月17日

以下所列为上周四下午至本周四(7月10日-7月17日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在众议院出席听证会，预先准备的关于经济及美联储政策的讲稿，与她在参议院金融委员会的说法完全一致，仍认为尽管经济正在复苏，仍需要宽松的货币政策。

叶伦接受《纽约客》杂志采访时称， 即便经济恢复到“我们期望的水平”，联储仍需采取“异常宽松的”货币政策。

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美联储“可能”在明年初开始逐步升息。

美联储褐皮书指出，美国经济在最近几周继续扩张，制造业活动扩张的范围扩大，全国多个地区的雇主报告很难招到技术工人。12个联储地区中，有五个称经济“适度”成长，其余的地区认为经济“温和”扩张。联储表示，“多数地区对成长前景持乐观法法。”

美联储正在小心翼翼地接近于完善一项有关利率管理的新计划，同时担心可能采用的部分新工具或带来意想不到的风险。芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，对于如何让货币政策回归更正常状态，美联储过去两个月进行了广泛的讨论，而且“取得了很大进展”。

美联储对美国市场部分领域的估值过高表示不安，其中包括小盘股、生物科技和社交媒体股，同时亦担心杠杆贷款市场。美联储在货币政策报告中发表这样异乎寻常的评论，为14年来首次具体提到某一类股的估值问题，再加上美联储主席叶伦在国会的半年度证词陈述，一同打压了市场上的高风险类股。

**欧洲央行**

央行管理委员会委员诺沃特尼质疑该行是否会购入有资产担保的证券(ABS)。欧洲央行上个月将购买ABS作为提振经济的一项备选方案。诺沃特尼称，欧洲央行对于购买ABS证券持开放态度，但并不确定未来是否真的会开展行动。

欧洲央行月报重申，如果有必要进一步因应低通胀持续时间过长的风险，央行将动用非常规政策工具。

德国央行总裁魏德曼表示，欧洲央行应尽早收紧政策，目前利率对德国来说太低。他的讲话表明，欧洲央行自6月重大政策转变以来出现的团结局面受到挑战。

**英国**

英国央行总裁卡尼指出，央行前瞻指引政策的目的是指引中期利率的可能变化，并非明确指引首次升息时点。

英国央行宣布利率在纪录低位不变，不过该国的经济复苏步伐似乎很快就会让政策制定者在何时开始撤出刺激举措的问题上产生分歧。

英国央行副总裁贝利表示，对于行为不当的银行罚款增多，使得监管机构在判定银行当持有何等规模的资本时难度加大。贝利称，英国央行等监管机构不得不查看罚款动态的走向，特别是在美国，从而得知还可能会开出什么罚款。

**日本和韩国**

日本央行维持刺激计划不变，仍预测通胀将在明年接近2%的目标，尽管最近的数据让央行以投资为引导的经济复苏设想受到质疑。一如外界普遍预期，日本央行维持政策框架不变，承诺通过大规模购买资产，每年将基础货币增加60-70万亿日圆。其购买资产主要为日本公债。

韩国新任企划财政部长官崔炅焕和韩国央行总裁李柱烈双双强调韩国经济的疲弱，增添了市场对于降息的预期。李柱烈表示，他4月时对经济前景的看法过于乐观。当时他表示，如果经济继续成长势头，利率调整方向应是上行。

**中国**

中国人民银行行长周小川在出席一年一度的中美战略与经济对话期间表示，当条件允许的情况下，中国将“大幅”减少对人民币汇率的干预。他没有进一步具体阐述。

中国央行上海总部表示，为引导金融机构加大小微企业信贷投放，人民银行上海分行与上海农商银行签订不超过10亿元人民币的支小再贷款授信协议，并于今日办理首批5亿元，期限一年的支小再贷款业务。

**澳洲**

澳洲央行会议记录显示，可能还将在一段时间内将利率维持在纪录低位不变，因为不确定单靠政策刺激是否足以抵消矿业降温和政府支出减少的影响。澳洲央行在7月1日会议上第11个月维持指标利率在2.5%不变。根据会议记录显示，该央行重申长期以来的看法，即明年左右经济将以低于潜力的水平增长，之后将加快成长。

澳洲央行总裁史蒂文斯在澳洲人报刊登的一篇采访中重申，澳元汇率过高，特别是考虑到美国明年收紧货币政策可能对市场产生的干扰。

**其他**

加拿大央行指出，最近通胀上升只是暂时性的，并警告称，该国经济成长动能尚不足，无法保证经济在没有央行支持的情况下继续成长。该央行表示，降息加息都很有可能。加拿大央行一如预期，维持利率在1%的低位不变，利率在该水准已经持续46个月。但央行总裁波洛兹明确表示，由于近年来全球经济成长形势“持续令人失望”，他担心加国经济面临下行风险。

瑞典央行总裁英韦斯在央行最新议息会议的记录中表示，央行或许进一步降息，但除非采取措施遏制日益增长的家庭债务，否则届时货币政策的收紧步伐可能必须快于预期。

巴西央行维持指标利率在11%不变，并未恢复紧缩政策，目的在于避免已经表现疲弱的经济进一步遭受冲击。

马来西亚央行宣布将指标利率上调25个基点至3.25%，一如市场此前广泛预期。这是央行三年来首次升息，旨在遏制不断上升的消费者债务和通胀率。

印尼央行政策会议维持指标利率在7.50%不变，符合外界普遍预期。 (完)

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