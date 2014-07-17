台湾央行：共发行2,259.8亿台币存单，存单发行余额增39.5亿

欧元债市：德国长期公债收益率接近年内最低水准，受政治因素影响
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
路透台北7月17日 - 台湾央行周四公布，共发行2,259.8亿台币存单，与今日存单到期金额2,220.3亿相较，存单发行余额增加39.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 2,213.8
91天期 0.93 36.0
182天期 1.05 10.0
央行上日共发行2,276.25亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,006.75亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负190亿台币，累积超额准备为负2,267亿台币，加计前期1%的超额准备为负1,287亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠