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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 09:57 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘小跌，股市连两日修正效应有限

路透台北7月17日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周四在平盘以下游移。交易员说，虽然早盘股市连续第二日下跌，但对债市没有太大激励效果，主因五年以下冷券的卖压仍在。

交易员说，虽然大盘加权股价指数 两天已拉回逾百点，不过股市中期多头格局未变，只能视为短线获利了结的回档修正。此外，短券卖压需要时间慢慢消化，期间债市殖利率欲走低不易。

〞只能说盘面没什么负面消息，(殖利率)6月弹起来后，大家信心就没那么强了。〞一位证券商交易主管说。

至于昨日20年券103/11 发行前交易首度成交，交易商认为，买盘应该是寿险业，至于2.122%的成交利率较前次同年券103/7 1.928%的得标利率弹升19.4基点，基本上已将美元债将在国际板大量发行的风险计入。惟实际殖利率的位置，还是要靠标售来证明。

预估指标公债主要交投区间：

• 10年公债103/6 ： 1.60-1.63%

• 五年公债103/10 ：1.19-1.23%

本地时间09:51时最新报价：

• 103/6期公债殖利率跌0.25基点报1.6205%。

• 103/10发行前交易殖利率跌0.45基点报1.2090%。

• 台股大盘加权股价指数 跌0.50%报9,437.16点。

以下为最新相关报导链接：

--美国利率：美联储“可能”在明年初升息-达拉斯FED总裁费希尔

--美国债市：10年期公债收益率小跌，陷于区间交投

--《综述》美国制造业产出第二季激增，楼市复苏重回正轨 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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