台湾债市：五年券殖利率早盘小跌，股市连两日修正效应有限

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透台北7月17日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周四在平盘以下游移。交易员说，虽然早盘股市连续第二日下跌，但对债市没有太大激励效果，主因五年以下冷券的卖压仍在。
交易员说，虽然大盘加权股价指数 两天已拉回逾百点，不过股市中期多头格局未变，只能视为短线获利了结的回档修正。此外，短券卖压需要时间慢慢消化，期间债市殖利率欲走低不易。
〞只能说盘面没什么负面消息，(殖利率)6月弹起来后，大家信心就没那么强了。〞一位证券商交易主管说。
至于昨日20年券103/11 发行前交易首度成交，交易商认为，买盘应该是寿险业，至于2.122%的成交利率较前次同年券103/7 1.928%的得标利率弹升19.4基点，基本上已将美元债将在国际板大量发行的风险计入。惟实际殖利率的位置，还是要靠标售来证明。
预估指标公债主要交投区间：
• 10年公债103/6 ： 1.60-1.63%
• 五年公债103/10 ：1.19-1.23%
本地时间09:51时最新报价：
• 103/6期公债殖利率跌0.25基点报1.6205%。
• 103/10发行前交易殖利率跌0.45基点报1.2090%。
• 台股大盘加权股价指数 跌0.50%报9,437.16点。
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--《综述》美国制造业产出第二季激增，楼市复苏重回正轨 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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