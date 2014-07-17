香港个股：兴业太阳能发行9.3亿元人民币五年期可换股债券，息率5%

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透香港7月17日 - 主要于中国从事光伏建筑一体化业务的兴业太阳能 周四称，计划发行以美元结算、本金总额9.3亿元人民币的五年期可换股债券，息率5%。
该公司于联交所一份声明表示，经扣除佣金及开支后，是次发行所得款项净额估计约9.03亿元，拟用作偿还现有债务及一般公司开支。
债券的发行价为本金额的100%，于2019年8月8日到期，每半年支付一次利息。初步换股价为每股16.11港元，较周三收市价12.16港元有32%溢价；可兑换最多7,207万股股份，相当于经扩大后股本9.4%的股份。
中银国际和汇丰 负责是次发行安排。
香港时间09:50，该股跌5.43%，报11.48港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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