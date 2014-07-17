香港个股：兴业太阳能发行9.3亿元人民币五年期可换股债券，息率5%

路透香港7月17日 - 主要于中国从事光伏建筑一体化业务的兴业太阳能 周四称，计划发行以美元结算、本金总额9.3亿元人民币的五年期可换股债券，息率5%。

该公司于联交所一份声明表示，经扣除佣金及开支后，是次发行所得款项净额估计约9.03亿元，拟用作偿还现有债务及一般公司开支。

债券的发行价为本金额的100%，于2019年8月8日到期，每半年支付一次利息。初步换股价为每股16.11港元，较周三收市价12.16港元有32%溢价；可兑换最多7,207万股股份，相当于经扩大后股本9.4%的股份。

中银国际和汇丰 负责是次发行安排。

香港时间09:50，该股跌5.43%，报11.48港元。（完）

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