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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 09:52 BJT

日本已公布经济指标--2014/7/17

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间        预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第一季        +1.6%  r          +0.1%  r        8月12日            --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      6月        +2.8%             +2.8%           7月24日            --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      5月        +3.4%             +3.2%           7月24日            --
 工业生产(m/m)                         5月        +0.7%  r          -2.8%  r        7月29日            --
 失业率                                5月         3.5%  @           3.6%  @        7月28日            --
 贸易收支(亿日圆)                      5月    逆差9,090         逆差8,089           7月23日            --
 所有家庭实质支出(y/y)                 5月        -8.0%             -4.6%           7月28日            --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选
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