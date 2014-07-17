韩国已公布经济指标--2014/7/17

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-r +0.9% @-r 7月23日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +1.7% +1.7% 7月31日 -- 工业生产(m/m) 5月 -2.7% @-p -0.1% @-r 7月29日 -- 失业率 6月 3.6% @ 3.7% @ 8月12日 -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差55 r 顺差53 r 8月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业
路透伦敦4月19日 - 德国长期公债收益率(殖利率)周三接近2017年初以来最低水准。因担忧地缘政治紧张局势和法国即将举行的大选，投资者涌入避险资产。