中信期货：中国期指持仓显示多空主力疲惫，离场意愿增强

以下内容节选自7月17日的《期货日报》：

近期，沪指走势明显强于沪深300指数。在连续三天反弹后，沪指突破了上周高点收复半年线。但期指上行压力较大，这可能与近期资金持续离场有一定关系。期指若要突破持续了三个月的整理格局，没有资金的配合难度较大。

从总持仓看，本轮从3月底开启的增仓周期持续了近3个月，总持仓从12万手连续增加到近18万手。多空资金堆积在6月达到顶峰，但也没有形成方向选择。在持久的僵持下，多空都较为疲惫，一些资金似乎选择了离场。在最近一个月时间里，总持仓呈现了缓慢振荡回落态势。即便是6月底到7月初的温和反弹中，资金也没有明显进场的意愿。在本周再度上冲过程中，资金继续撤离的局面仍然没有改变。本周期指也是连续三天减仓，这对于期指进行方向选择依旧不利。

从主力席位看持仓变化看，目前还是对多头有利。合并计算三个合约，本周二前三大空方主力席位，中信期货、海通期货和国泰君安期货席位都出现了超过1000手的减仓。这在最近几个月还是较为少见的。虽然周三中信席位回补735手空单，但海通期货、国泰君安期货、广发期货席位又分别减仓1588手、833手和465手空单，其他增仓空单的也寥寥无几。最终前20席位合计再度减空2783手，远高于多头减仓898手。这显示空方继续离场的态度总体还是坚决的。(完)

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