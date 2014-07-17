中信期货：中国期指持仓显示多空主力疲惫，离场意愿增强

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
以下内容节选自7月17日的《期货日报》：
近期，沪指走势明显强于沪深300指数。在连续三天反弹后，沪指突破了上周高点收复半年线。但期指上行压力较大，这可能与近期资金持续离场有一定关系。期指若要突破持续了三个月的整理格局，没有资金的配合难度较大。
从总持仓看，本轮从3月底开启的增仓周期持续了近3个月，总持仓从12万手连续增加到近18万手。多空资金堆积在6月达到顶峰，但也没有形成方向选择。在持久的僵持下，多空都较为疲惫，一些资金似乎选择了离场。在最近一个月时间里，总持仓呈现了缓慢振荡回落态势。即便是6月底到7月初的温和反弹中，资金也没有明显进场的意愿。在本周再度上冲过程中，资金继续撤离的局面仍然没有改变。本周期指也是连续三天减仓，这对于期指进行方向选择依旧不利。
从主力席位看持仓变化看，目前还是对多头有利。合并计算三个合约，本周二前三大空方主力席位，中信期货、海通期货和国泰君安期货席位都出现了超过1000手的减仓。这在最近几个月还是较为少见的。虽然周三中信席位回补735手空单，但海通期货、国泰君安期货、广发期货席位又分别减仓1588手、833手和465手空单，其他增仓空单的也寥寥无几。最终前20席位合计再度减空2783手，远高于多头减仓898手。这显示空方继续离场的态度总体还是坚决的。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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