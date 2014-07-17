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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:34 BJT

修正-神凯投资：大连豆粕期货将逐步企稳，市场利空基本兑现

(将标题中的地点修改为“大连”) 以下内容节选自7月17日的《期货日报》：

随着美国农业部种植面积报告、二季度库存报告和7月月度供需报告先后公布，关于豆类的利空数据悉数落地。虽然国内外豆类市场依旧处于偏空氛围之中，但当下期价已经对利空数据有所消化。并且，后续国内进口大豆到港量有望降低，加之8-10月豆粕未执行合同的履约，豆粕库存充足局面有望改善。因此，对豆粕市场不必过度悲观。

最近一段时间，国内豆粕价格持续下滑，豆粕买家采购谨慎，豆粕库存有所增多。但养殖业刚性需求依旧存在，加之近年期货价格保持低位，远期豆粕合同交易明显增多。 　　

目前，国内豆粕总库存量为98万吨，较上月同期增加4万吨，但豆粕未执行合同为310万吨，较一月前增加33万吨。随着国内豆粕现货合同提货的增多，豆粕库存有望降低。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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