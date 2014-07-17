修正-神凯投资：大连豆粕期货将逐步企稳，市场利空基本兑现

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(将标题中的地点修改为“大连”) 以下内容节选自7月17日的《期货日报》：
随着美国农业部种植面积报告、二季度库存报告和7月月度供需报告先后公布，关于豆类的利空数据悉数落地。虽然国内外豆类市场依旧处于偏空氛围之中，但当下期价已经对利空数据有所消化。并且，后续国内进口大豆到港量有望降低，加之8-10月豆粕未执行合同的履约，豆粕库存充足局面有望改善。因此，对豆粕市场不必过度悲观。
最近一段时间，国内豆粕价格持续下滑，豆粕买家采购谨慎，豆粕库存有所增多。但养殖业刚性需求依旧存在，加之近年期货价格保持低位，远期豆粕合同交易明显增多。
目前，国内豆粕总库存量为98万吨，较上月同期增加4万吨，但豆粕未执行合同为310万吨，较一月前增加33万吨。随着国内豆粕现货合同提货的增多，豆粕库存有望降低。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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