新债招标：中国农发行三年固息债利率4.92%，五年5.07%--业内人士

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透北京7月17日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三年期固息债中标利率4.92%，大幅高于此前4.78%的市场预测均值。
此外，五年期固息债中标利率为5.07%，亦高于5.02%的市场预测均值。
业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.48倍和4.33倍。
另外，农发行七年新发品种，和10年期增发债将于北京时间11:30结束招标，市场对其预测均值分别为5.24%和5.28%。
今日新债中，10年期品种为今年第23期债 的第三次增发，票面利率为5.48%；三、五及七年则为农发行今年第40、41和42期债券。
具体发行条款如下：
40期 41期 42期 23期增发
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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元
期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息
招标时间 3/5年：7/17上午10:00-11:00 7/10年：7/17上午10:00-11:30
招标方式 3/5/7年：单一利率中标(荷兰式) 10年：单一价格中标(荷兰式)
缴款日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日
起息日 7月21日 7月21日 7月22日 3月21日
发行期 7/18-7/21 7/18-7/21 7/18-7/22 7/18-7/22
上市日 7月25日 7月25日 7月28日 7月28日
基本承销额 无 无 无 无
承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.15%
---------------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业