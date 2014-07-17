新债招标：中国农发行三年固息债利率4.92%，五年5.07%--业内人士

路透北京7月17日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三年期固息债中标利率4.92%，大幅高于此前4.78%的市场预测均值。

此外，五年期固息债中标利率为5.07%，亦高于5.02%的市场预测均值。

业内人士并称，上述两期债的投标倍数分别为3.48倍和4.33倍。

另外，农发行七年新发品种，和10年期增发债将于北京时间11:30结束招标，市场对其预测均值分别为5.24%和5.28%。

今日新债中，10年期品种为今年第23期债 的第三次增发，票面利率为5.48%；三、五及七年则为农发行今年第40、41和42期债券。

具体发行条款如下：

40期 41期 42期 23期增发

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招标规模上限 50亿元 50亿元 50亿元 50亿元

期限/计息方式 三年固息 五年固息 七年固息 10年固息

招标时间 3/5年：7/17上午10:00-11:00 7/10年：7/17上午10:00-11:30

招标方式 3/5/7年：单一利率中标(荷兰式) 10年：单一价格中标(荷兰式)

缴款日 7月21日 7月21日 7月22日 7月22日

起息日 7月21日 7月21日 7月22日 3月21日

发行期 7/18-7/21 7/18-7/21 7/18-7/22 7/18-7/22

上市日 7月25日 7月25日 7月28日 7月28日

基本承销额 无 无 无 无

承揽费 0.05% 0.1% 0.15% 0.15%