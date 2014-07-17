期货日报：锌价长牛刚开始，但沪锌涨势长期内或不及外盘

以下内容节选自7月17日的《期货日报》：

近几年，全球锌供应过剩主要源于，2005年锌价大幅上涨之后，中国供给大幅增加。但是，目前中国锌矿供给可能已经到达峰值，最近两个季度国内锌矿产量连续负增长。而海外的锌矿产量最近3年基本为负增长。在国内外锌矿产量同时下降的背景下，供应缩减将成为资金长时间炒作的题材。

在全球经济复苏，特别是海外经济复苏的带动下，全球锌锭需求将保持稳定增长态势，但供应存在很大不确定性，全球锌市将面临巨大的供需缺口，锌将迎来长期牛市。当前锌的上涨行情仅仅刚开始。

值得注意的是，中国需求存在一定隐忧，因为中国房地产将进入较长的调整期。预计国内锌价涨速难以跟上伦锌，外强内弱的格局将长期存在。当前大量资金介入锌市，而需求不及预期的时段将成为资金洗盘的时机。(完)

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