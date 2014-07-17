期货日报：锌价长牛刚开始，但沪锌涨势长期内或不及外盘

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
以下内容节选自7月17日的《期货日报》：
近几年，全球锌供应过剩主要源于，2005年锌价大幅上涨之后，中国供给大幅增加。但是，目前中国锌矿供给可能已经到达峰值，最近两个季度国内锌矿产量连续负增长。而海外的锌矿产量最近3年基本为负增长。在国内外锌矿产量同时下降的背景下，供应缩减将成为资金长时间炒作的题材。
在全球经济复苏，特别是海外经济复苏的带动下，全球锌锭需求将保持稳定增长态势，但供应存在很大不确定性，全球锌市将面临巨大的供需缺口，锌将迎来长期牛市。当前锌的上涨行情仅仅刚开始。
值得注意的是，中国需求存在一定隐忧，因为中国房地产将进入较长的调整期。预计国内锌价涨速难以跟上伦锌，外强内弱的格局将长期存在。当前大量资金介入锌市，而需求不及预期的时段将成为资金洗盘的时机。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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