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市场报道 | 2014年 7月 17日 星期四 10:30 BJT

标题新闻：瑞银集团稳坐全球最大私人银行宝座，管理资产规模近两万亿美元--研究

注：本研究结果为伦敦财富管理顾问公司Scorpio Partnership提供

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