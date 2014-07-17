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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 10:22 BJT

招商期货：国内库存高企将限制郑棉上行空间

以下内容节选自7月17日的《期货日报》：

7月随着ICE期棉的大幅下跌，郑棉新年度各合约价格也一路下行，成交量大幅上升，沉寂已久的市场终于开始有所活跃。从基本面来看，虽然我国新年度棉花种植面积显着下调，但在天量库存以及疲弱的下游需求的压制下，棉价将依旧维持弱势格局。

根据从全国十三个产棉省的主产棉县抽样调查显示，2014年全国实播棉花面积6028万亩，较2013年减少1034万亩，降幅15%；预计今年全国总产量622万吨，较2013年减少80万吨，降幅11%。

尽管下年度我国棉花种植面积下调了15%，但USDA最新公布的供需平衡表中期末库存继续攀升至新高。USDA预计下年度中国棉花产量642.3万吨，消费794.7万吨，调减10.9万吨，进口174.2万吨，期末库存1355.6万吨，较上月调高32.7万吨；库存消费比高达170.4%。可见，我国的棉花库存足以满足国内将近两年的消费，种植面积的减少并不会使得供应紧张。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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