招商期货：国内库存高企将限制郑棉上行空间

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
以下内容节选自7月17日的《期货日报》：
7月随着ICE期棉的大幅下跌，郑棉新年度各合约价格也一路下行，成交量大幅上升，沉寂已久的市场终于开始有所活跃。从基本面来看，虽然我国新年度棉花种植面积显着下调，但在天量库存以及疲弱的下游需求的压制下，棉价将依旧维持弱势格局。
根据从全国十三个产棉省的主产棉县抽样调查显示，2014年全国实播棉花面积6028万亩，较2013年减少1034万亩，降幅15%；预计今年全国总产量622万吨，较2013年减少80万吨，降幅11%。
尽管下年度我国棉花种植面积下调了15%，但USDA最新公布的供需平衡表中期末库存继续攀升至新高。USDA预计下年度中国棉花产量642.3万吨，消费794.7万吨，调减10.9万吨，进口174.2万吨，期末库存1355.6万吨，较上月调高32.7万吨；库存消费比高达170.4%。可见，我国的棉花库存足以满足国内将近两年的消费，种植面积的减少并不会使得供应紧张。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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