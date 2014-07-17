招商期货：国内库存高企将限制郑棉上行空间

7月随着ICE期棉的大幅下跌，郑棉新年度各合约价格也一路下行，成交量大幅上升，沉寂已久的市场终于开始有所活跃。从基本面来看，虽然我国新年度棉花种植面积显着下调，但在天量库存以及疲弱的下游需求的压制下，棉价将依旧维持弱势格局。