台湾汇市：台币早盘实质交投区间微扬，主随韩元趋升

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透台北7月17日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易区间微扬。交易员指出，近日美股冲高带动风险偏好，令国际美元稍有回落、韩元 转而趋升，牵动早盘台币实质交投区间偏升。
汇银人士表示，盘初台币实质交投升破29.990，致出口商交投意愿大减，场上主要消化进口商美元买需，外资交投方向则尚不明朗，后续仍须关注外资在台股的操作动向，毕竟台股连日来表现较其他亚股疲弱。
“外资持股比重偏高的台积电 今天跌这么多，还是要小心外资汇出 。”一位当地银行交易主管说。
当地时间10:10，台北外汇成交量约1.64亿美元，明显较上日同时间的2.19亿美元减少。至于台股早盘走跌0.56%，表现仍落后其他亚洲股市。
今日早盘台币主要交易区间在29.975-29.991，上日全日主要区间在29.975-30.012。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点回到价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.990/30.006左右，上日纽约盘收在30.000。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.970-30.020
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路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
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