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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 10:36 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投区间微扬，主随韩元趋升

路透台北7月17日 - 台币兑美元 周四盘初实质交易区间微扬。交易员指出，近日美股冲高带动风险偏好，令国际美元稍有回落、韩元 转而趋升，牵动早盘台币实质交投区间偏升。

汇银人士表示，盘初台币实质交投升破29.990，致出口商交投意愿大减，场上主要消化进口商美元买需，外资交投方向则尚不明朗，后续仍须关注外资在台股的操作动向，毕竟台股连日来表现较其他亚股疲弱。

“外资持股比重偏高的台积电 今天跌这么多，还是要小心外资汇出 。”一位当地银行交易主管说。

当地时间10:10，台北外汇成交量约1.64亿美元，明显较上日同时间的2.19亿美元减少。至于台股早盘走跌0.56%，表现仍落后其他亚洲股市。

今日早盘台币主要交易区间在29.975-29.991，上日全日主要区间在29.975-30.012。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点回到价平附近，一个月远汇报价 暂报在29.990/30.006左右，上日纽约盘收在30.000。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.970-30.020

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